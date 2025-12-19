銀二郎とイライザが松江を訪れて…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は22〜26日、第13週「サンポ、シマショウカ。」が放送される。

夜な夜な怪談を語る松野トキ(郄石あかり)とレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)。そんな中、東京の山根銀二郎(寛一郎)が松江に来ると手紙が届く。一方、ヘブンにもイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)から松江に行くと手紙が。

互いになんとなく誰に会うのか言えない中、銀二郎とイライザが松江に到着。それぞれランデブーに出かけるが、ひょんなことから合流することに。そんな中、銀二郎はトキにやり直したいと告白する。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「やり直したい」と松江に戻ってくる銀二郎(寛一郎)

「ばけばけ」より(C)NHK

松江を訪れるイライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)

「ばけばけ」より(C)NHK

銀二郎(寛一郎)からの手紙に驚くトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。