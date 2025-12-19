¥ß¥Ë¥¹¥«À©Éþ¤«¤éà²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥Èá¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤¤µåÊü¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ©Éþ¤À¤ÈÀ¨¤ß¤¬Áý¤¹¤Í¡×
åºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é°µ´¬¤ÎÅêµå
¡¡à16ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸á¤¬ÃËÀ´éÉé¤±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¤ÇÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤ò¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌîµåYouTuber¸þ¡×¤¬¡Ö¤¤¤Þ½÷»ÒÌîµå³¦¤Ç¡¡ÆüËÜ°ì¥¨¥°¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¡¡16ºÐ¤Î²Ä°¦¤¤JK¡×¤È¤·¤ÆX¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¸þ¤ÎYouTube¤Ç¡Ö¡ÚÂáÊá¡Û³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤ÎÌîµåJK¤È¥Ð¥Ã¥»¥ó¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë35ºÐ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¡Ú¥à¥³¥¦¥º¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥»¥ê¤Á¤ã¤ó¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢åºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ëµå¤òÅê¤¸¤Æ¼¡¡¹¤ÈÅª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÅÙ¡¹¡¢¸þ¤ÎYouTube¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤Çú¸ªJK¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Ô¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ¤À¤ÈÀ¨¤ß¤¬Áý¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤Ê¡©¡¡µå¤ËÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤·¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤·¡×¡Öµð¿Í·³¤Ë¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤µåÊü¤ë¤Ê¤¡ ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£