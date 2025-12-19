来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、豪華なメンバーが世界一を目指して戦うこととなる。18日（日本時間19日）、タイガースのタリク・スクバル投手（29）がアメリカ代表での出場が決定。既にドジャース・大谷翔平投手（31）は日本代表で、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）、パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）はアメリカ代表で参戦を表明しており、前年MVPとサイ・ヤング賞受賞者が全員出場するのはWBC史上初となる。

スクバルは今季31試合で13勝6敗、防御率2・21の好成績を残し、2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた現役最強左腕。ジャッジは今季打率・331で首位打者のタイトルを獲得し、53本塁打、114打点で2年連続3度目のMVPに輝いた球界屈指の長距離砲だ。

また、スキーンズはメジャー2年目の若手ながら、32試合で10勝10敗、MLBトップの防御率1・97で初のサイ・ヤング賞に輝いた実力派右腕。大谷は3年連続4度目のMVPを獲得するなど説明が不要なほどのスター選手だ。

アメリカ代表はこれまで先発投手の駒不足が悩みの種だったが、スクバル、スキーンズと強力な2枚看板を揃えることに成功。また、打者でも今季メジャー最多60発を放ったマリナーズ・ローリーや56発のフィリーズ・シュワバーの参戦も決まっており、2大会ぶりの世界一へ本気度がうかがえる。1次ラウンドはB組に入っており、C組の日本とは勝ち進めば準決勝以降に対戦する。

一方、ドミニカ共和国代表もメッツ・ソトやブルージェイズ・ゲレロ、パドレス・マチャドやタティスら豪華な布陣が名を連ねている。1次ラウンドはD組に入っており、C組の日本とは準々決勝で対戦する可能性もある。

世界一連覇を目指す侍ジャパンだが、道のりは険しそうだ。