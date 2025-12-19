peco、7歳息子との2ショットに反響「めちゃくちゃでかなってる」「また背が伸びたね！」「とってもいい写真」 親子でカリフォルニアディズニーを満喫
モデルでタレントのpeco（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。カリフォルニア ディズニーランド・リゾートを満喫する長男（7）との親子ショットを披露した。
【写真】「めちゃくちゃでかなってる」pecoが公開した7歳息子との2ショット
pecoは「息子とカリフォルニアのディズニーにきました！」とつづり、長男との2ショットを投稿。ショッピングやアトラクションをゆっくりと楽しんだことを明かした。
投稿では、苦手だという絶叫マシンに挑戦した様子を興奮気味につづり、「なんと、なんとなんと、わたし乗りました！やったよ!!!やったよみんな!!!」「しっかり怖かったけど、めちゃくちゃたのしかった！」と喜びを伝えている。
コメント欄には「素敵な親子写真」「とってもいい写真」」「可愛すぎるー」「めちゃくちゃでかなってる」「また背が伸びたね！」「親子で楽しい時間が持てて良かったね」「乗れたのすごい！」などの声が寄せられている。
