ドランクドラゴン・鈴木拓（50）が18日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。元アイドルで女優の並木彩華（18）の無邪気なひと言を一蹴!?した。

はんにゃ・川島章良が寿司店をオープンしたことにちなみ、出演陣は「店を開くならどんな店？」「やってみたい仕事は？」などを語り合った。

並木が「私、ずーっとレジ打ちがしたくて」と告白した。

「ちゃおガール2017 オーディション」でグランプリを受賞し、10歳でモデルデビュー。アルバイト経験がなく、今ではセルフレジが普及しているとぼやき、「人の買った物をレジ打ちして、カゴにパズルのように（きれいに）入れたい」と訴えた。

「レジ打ちの経験あります？」と問う並木に、鈴木、ビビる大木、鳥居みゆきが「ある、ある」と声をそろえた。大木が「手打ちだったからね」とアピールすると、鈴木も「俺も手打ち。（顧客が）何十代の男女どっちかとかも選んでた」と続いた。

大木は「バーコードもやるんだけど、読み込まないから“少々お待ちください”って売り場まで値段見に行かないといけなかった」と振り返ると、鈴木も「あ〜そう！」と共感。鳥居も「缶ジュース2本だとこの値段になるんかい！とか…大変なんだよ」と思い返した。他にもレシートの色が変わり始めると紙切れが近いサインで、混雑時だと地獄という苦労話に花を咲かせた。

鈴木は「なんか急に夢みたいなこと言い始めたけど、実際は大変だからね」と並木に釘を刺した。「だからセルフレジになるんですよね」と納得した並木に、「そうそう。だから二度とレジ打ちしたいって言ってほしくない！」と厳しすぎる忠告で、笑わせていた。