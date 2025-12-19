先週の阪神ＪＦで推奨したタイセイボーグは３着。突き抜けそうな手応えで直線を向いたときは「やった」と思ったが…。バテた感じではなかったので今後は狙いどころを見極めていきたい１頭です。

さて今週は朝日杯ＦＳ。山下記者と角田記者が語り合う馬トク展望動画を含め、今年は４強というのが戦前の大方の見立てだ。アドマイヤクワッズ、エコロアルバ、カヴァレリッツォ、リアライズシリウス。人気順も、この並びだろうか。ただ、「大方の見立て」を鵜呑みにしては競馬は面白くない。改めて過去の戦績を掘り返してみた。

着目したのは、厩舎力だ。阪神開催となった１４年以降、３着以内に入った厩舎の「５年前から該当レース前」までの平地Ｇ１実績を調べてみた。

２４年〈１〉友道厩舎◎〈２〉高柳大厩舎◎〈３〉奥村豊厩舎×

２３年〈１〉高野厩舎◎〈２〉牧浦厩舎×〈３〉斉藤崇厩舎◎

２２年〈１〉須貝厩舎◎〈２〉安田隆厩舎◎〈３〉鹿戸厩舎◎

２１年〈１〉友道厩舎◎〈２〉中内田厩舎◎〈３〉安田隆厩舎◎

２０年〈１〉中内田厩舎◎〈２〉須貝厩舎◎〈３〉藤原厩舎◎

１９年〈１〉堀厩舎◎〈２〉西村厩舎×〈３〉池添厩舎▲

１８年〈１〉友道厩舎◎〈２〉藤沢則厩舎×〈３〉藤沢和厩舎◎

１７年〈１〉中内田厩舎○〈２〉木村厩舎○〈３〉藤沢和厩舎◎

１６年〈１〉藤沢和厩舎◎〈２〉安田隆厩舎◎〈３〉池添厩舎×

１５年〈１〉角居厩舎◎〈２〉笹田厩舎◎〈３〉須貝厩舎◎

１４年〈１〉国枝厩舎◎〈２〉西浦厩舎◎〈３〉友道厩舎◎

（厩舎の後の◎はＧ１勝利あり、○はＧ１で２着以内あり、▲はＧ１で３着以内あり、×はＧ１で３着以内なし）

３３頭中４頭の厩舎（実績はその時点でのもの）を除いて、Ｇ１で３着以内の実績があった。１着馬の厩舎はすべて該当し、そのうえでＧ１・２着以内の実績があった。朝日杯ＦＳ出走までの５年間にＧ１で好走することで預託馬のレベルが上がったとみられ、２歳のＧ１で成績に結びついたのではないだろうか。今年該当するのは以下の９つの厩舎となる。友道厩舎◎、高野厩舎◎、斉藤崇厩舎◎、手塚厩舎◎、藤原厩舎◎、吉岡厩舎◎、田村厩舎◎、宮田厩舎◎、安達厩舎▲

２歳のＧ１でもう一つ求められるのは、完成度の高さとみる。となると、育成環境が整った生産牧場ほど好成績なのは自然なこと。日本を代表する生産者のノーザンファームと社台ファームの生産馬は１４年以降で【８・７・３・４３】。勝率１３・１％、連対率２４・６％、複勝率２９・５％。ここから「前走重賞以外２着以下」「前走重賞４着以下」「前走４番人気以下」を除くと【８・７・３・２６】で勝率１８・２％、連対率３４・１％、複勝率４０・９％となる。今年の該当馬はアドマイヤクワッズ、カヴァレリッツォ、スペルーチェ、リアライズシリウス。この４頭は「厩舎力」データにも該当しており、軸はもちろん、馬券には入れておきたい。

穴馬はどうか。１４年以降、単勝１０倍以上は【２・４・５・１２８】。無理な穴狙いは禁物だろう。それでも絞り込めば、やはり前走勝利か前走重賞は負けても０秒５差以内が絶対条件となる。厩舎実績面を加味すると、田村厩舎のエコロアルバと藤原厩舎のホワイトオーキッドが該当。単勝人気を考えると牝馬のホワイトオーキッドが大穴候補だが、牝馬は２３年にもタガノエルピーダが５番人気で３着に入ったが、今年の牝馬は混合戦の重賞で０勝とレベルに疑問がつくだけに手は出しづらい。

となると、前走で重賞の京王杯２歳Ｓを勝ちながら、人気の盲点となりそうなダイヤモンドノットが伏兵か。単勝１０倍以上で京王杯２歳Ｓから参戦した馬は【０・１・１・２５】。１６年モンドキャンノは京王杯２歳Ｓを制しながら７番人気の評価で２着に。京王杯２歳Ｓ３着から参戦した１５年シャドウアプローチは１１番人気で３着に好走。福永厩舎は「厩舎力」データに該当していないが、まだ開業２年目。今年の秋華賞にも２頭を出走させており、データが少ないだけと考えれば、過去に例外だった４厩舎に続く可能性はある。単勝１０倍以上ならダイヤモンドノットを伏兵に指名したい。

最後になりますが、この原稿に２週連続でミスがあったことを改めておわびしたいと思います。コメント欄は極力目を通して、間違いの指摘があった場合にはその都度対応をしていくつもりですので、今後ともよろしくお願いいたします。（編集委員・小松 雄大）