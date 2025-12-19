簡単おしゃれ。Xmasに『火を使わないマッシュポテトのセルクルサラダ』ぼくさんレシピ

＞ぼくさんのこれまでの人気レシピはこちらから

市販の型いらずでおしゃれなサラダが完成！ 火も使わないので、気軽に作れちゃう♪

牛乳パックの側面の一面を切り取り、直径8cmの円になるように丸めたらホチキスで留める。内側の側面にオーブン用シートを敷き、これを3個作る。

(1)

じゃがいもの皮をむいて一ロサイズに切る。 耐熱のボールに入れてふんわりラップをする。レンジ(600w)で3分加熱したら熱いうちにフォーク(あればマッシャー)でよくつぶし、Aを加え混ぜる。

【POINT】よりなめらかにしたい場合は網でこすこと！

(2)

小さめの器にBを入れて、よく練る。

【POINT】クリームチーズは常温にもどしてから使うとだまができにくい！

(3)

牛乳パックで作った型を皿に置き、3等分した(1)、(2)を順に詰める。アボカドは縦半分に切り分けて種と皮を取り、横に幅5mmに切ってのせる。生ハムをのせ、型をはずす。仕上げにオリーブオイルを回しかけ、好みで黒こしょうを散らす。

【POINT】ポテト(スプーンで固める)→チーズ(スプーンで塗る)→アボカド→生ハム(ふんわりのせる)の順でのせていく。