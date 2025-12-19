簡単おしゃれ。Xmasに『火を使わないマッシュポテトのセルクルサラダ』ぼくさんレシピ
市販の型いらずでおしゃれなサラダが完成！ 火も使わないので、気軽に作れちゃう♪
『マッシュポテトのセルクルサラダ』の作り方
材料(3人分)
じゃがいも……1個(約150g)
【A】
バター……10g
牛乳……大さじ2
塩……ふたつまみ
アボカド……1個
生ハム……30g
【B】
クリームチーズ……200g
にんにくのすりおろし……小さじ1
パセリのみじん切り……2g
オリーブオイル、好みで粗びき黒こしょう……各適宜
【下準備】
牛乳パックの側面の一面を切り取り、直径8cmの円になるように丸めたらホチキスで留める。内側の側面にオーブン用シートを敷き、これを3個作る。
作り方
(1)
じゃがいもの皮をむいて一ロサイズに切る。 耐熱のボールに入れてふんわりラップをする。レンジ(600w)で3分加熱したら熱いうちにフォーク(あればマッシャー)でよくつぶし、Aを加え混ぜる。
【POINT】よりなめらかにしたい場合は網でこすこと！
(2)
小さめの器にBを入れて、よく練る。
【POINT】クリームチーズは常温にもどしてから使うとだまができにくい！
(3)
牛乳パックで作った型を皿に置き、3等分した(1)、(2)を順に詰める。アボカドは縦半分に切り分けて種と皮を取り、横に幅5mmに切ってのせる。生ハムをのせ、型をはずす。仕上げにオリーブオイルを回しかけ、好みで黒こしょうを散らす。
【POINT】ポテト(スプーンで固める)→チーズ(スプーンで塗る)→アボカド→生ハム(ふんわりのせる)の順でのせていく。