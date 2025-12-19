日本銀行 経済・物価の現状と見通し 日本銀行 経済・物価の現状と見通し

景気は一部に弱めの動きも緩やかに回復

海外勢財は一部に弱めの動きも、総じて緩やかに成長

日本の金融環境は緩和した状態

消費者物価指数前年比(除く生鮮）足元3%程度、予想物価上昇率は緩やかに上昇



先行き、緩和的な金融環境などを支えに作用も、成長ペースは緩やかなものに留まる

その後海外経済が成長経路に復するもとで成長率を高めていく

物価 コメなど食品価格上昇の影響が減退する下で物価高対策の効果もあり、来年度前半にかけて2％を下回る水準までプラス幅縮小



リスク要因は通商政策の影響を受けた海外の経済・物価動向、企業の賃金・価格設定行動、金融、為替の動向などがある

日本経済への影響を十分に注視

