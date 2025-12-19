テクニカルポイント ドル円21日銭前後での推移
157.28 エンベロープ1%上限（10日間）
156.94 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.83 21日移動平均
155.79 現値
155.76 一目均衡表・基準線
155.72 10日移動平均
155.68 一目均衡表・転換線
154.73 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.16 エンベロープ1%下限（10日間）
153.07 一目均衡表・雲（上限）
151.26 100日移動平均
150.27 一目均衡表・雲（下限）
148.49 200日移動平均
日銀会合後の上下を経て21日銭前後での推移。
