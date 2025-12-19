157.28　エンベロープ1%上限（10日間）
156.94　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
155.83　21日移動平均
155.79　現値
155.76　一目均衡表・基準線
155.72　10日移動平均
155.68　一目均衡表・転換線
154.73　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.16　エンベロープ1%下限（10日間）
153.07　一目均衡表・雲（上限）
151.26　100日移動平均
150.27　一目均衡表・雲（下限）
148.49　200日移動平均

日銀会合後の上下を経て21日銭前後での推移。