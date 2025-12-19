【第115話】 12月19日公開

竹書房は12月19日、竹コミ！にて「うちの会社の小さい先輩の話」第115話の無料公開を開始した。

本作は斎創氏が手掛けるあまあまオフィスラブコメ。入社1年目の新人篠崎拓馬と、その先輩で見た目は小さいが面倒見のいい片瀬詩織里を中心に、彼らのオフィスの日常をほのぼのと綴った物語。TVアニメ化やドラマ化もされている。

第115話では、来栖が自身の携わるプロジェクトがバズらず、不安に押しつぶされそうになってしまう。アドバイスを受けた彼女は、気晴らしに山岸と公園にいくのだが……。

現在竹コミ！では直前のエピソードなども無料で公開されている。

【あらすじ】

新入社員・篠崎の同じ部署の片瀬先輩は背が低くて可愛い巨乳なお姉さん。

しかも褒め上手でとっても後輩思い。

時には頭をなでなでしてくれたり、優しい世界一受けたいパワハラも！？

こんなロリ系先輩、最高すぎでは！？

（C）斎創・竹書房