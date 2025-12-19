Bドラフトコンバインが初開催…垂直跳びトップ記録はBリーグ所属24歳以下で3位相当

12月18日、東京都内で『Bリーグドラフト2026コンバイン』が初開催された。Bプレミア所属26クラブのGMらが見守る中、ドラフト志望届を提出したうえでコンバイン参加を希望した選手55名が、運動能力測定や実戦形式でアピールした。

選手らは垂直跳びやスプリントなど能力測定、フリースローと3Pシュートのテストに臨み、最後は11チームに分かれて4分間のスクリメージを計22試合（1チーム3～4試合）実施。スクリメージでは、メンバー構成の兼ね合いで普段とは異なるポジションでプレーする選手もおり、参加者から「持ち味をアピールするのが難しかった」という声もあったが、即興でチームをまとめようと会話を重ねる姿も見られた。

身体のサイズを示す計測結果では、最長身の195.0センチだったボンゴジロン（国士舘大学）が、ウイングスパンでも212センチでトップで、指高はボンゴと田中流嘉州（大東文化大学）、楊裕貴（ヤマトライジング奈良）が253センチでトップタイ。

Bリーグの24歳以下の選手も同様のフィジカルテスティングをしており、この記録と照らし合わせて他部門のトップの振り返ると、河野圭佑（江戸川大学）は垂直跳び助走あり98センチ（BリーグU24で3位相当）、3/4スプリント2.92秒（同1位相当）の好成績。プロレーンドリル10.46秒だった下地秀一郎（日本大学）は同4位相当、レーンシャトルドリル2.23秒だった今野海輝（神奈川大学）は同2位相当に食い込むほどの数字だった。

ドラフトは今後、週明けの22日にドラフト本番での指名順位抽選『Bリーグドラフト2026ロッタリー』が行われ、来年1月29日に『Bリーグドラフト2026』が開催される。





【動画】好プレーにフロアも湧いた…Bドラフト2026コンバインの映像