『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。

「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」

「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」

　そんなカジュアルなサッカーファン層である学生や社会人をメインターゲットに、サッカーメディア「ゲキサカ」と人気お笑いコンビ「ヤーレンズ」がタッグを組みました。

　毎回取り上げるニュースはサッカー初心者でも楽しめるよう、選手の意外な素顔や珍エピソード、SNSの話題など、カジュアルでユニークな視点を重視。M-1グランプリ2023で準優勝の実績を持ち、ラジオ番組などでも高い評価を得ているヤーレンズのトーク力を活かし、視聴者が親しみやすく、楽しい、自由な雰囲気で番組を展開します。

　番組にはゲキサカ編集長の西山紘平がコメンテーターとして参加。メディアの立場から最低限必要な説明や補足を加えます。

『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は毎週金曜日配信。

