「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



１９日の東証プライム市場で、Ｆ＆ＬＣが続伸。今月上旬に中国上海市に開いた回転ずし店「スシロー」が盛況となったことが報じられるなど、同社の今後の海外展開に対する期待が膨らんでいる。２６年９月期の連結営業利益も前期比１２．２％増の４０５億円と最高益の見込みだ。ただ、株価は８月に８８８３円の最高値をつけた後は調整局面に入っており、上値では戻り売りも警戒されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS