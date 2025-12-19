ミズホメディが後場上げ幅を拡大、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

ミズホメディー<4595.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を９０億６４００万円から１１３億４９００万円（前期比０．７％減）へ、営業利益を３１億６４００万円から４６億９０００万円（同４．６％減）へ、純利益を２２億３５００万円から３４億４３００万円（同８．７％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４５円から５０円へ引き上げ年間配当予想を９５円から１００円としたことが好感されている。



インフルエンザの異例な流行に加えて、年末年始に向けて新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ両感染症の流行拡大の懸念などから、抗原同時検出キットの需要が急激に増加し、供給能力の拡大や新規の採用施設（病院・クリニック）増加の効果もあって売上高が計画を大幅に上回っていることが要因としている。



出所：MINKABU PRESS