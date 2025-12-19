「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でＴＯＲＩＣＯ<7138.T>が「買い予想上昇」２位となっている。



ＴＯＲＩＣＯは前日に１本値でストップ高に買われたが、きょうも商いが成立しないまま値幅制限上限となる５０円高は２４０円でカイ気配に張り付いている。１７日取引終了後にＳｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ１号投資事業有限責任組合を割当先とする２２９万８７０８株の第三者割当増資（発行価格は１４３円）を実施することを開示。また、同日に新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした１００％出資子会社設立を決議したことも併せて発表しており、これを材料に投資マネーが大攻勢をかけている。ただ、マネーゲーム的な要素は否めない。業績面では赤字が続いていることから、一部では慎重なムードも漂う。きょうは「売り予想数上昇」でも５位に入っており、強弱観の対立を物語っている。



出所：MINKABU PRESS