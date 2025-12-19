C大阪FW木下慎之輔、期限付き移籍中の南葛SCに完全移籍「結果という形で恩返しができず悔しい気持ちもあります」
セレッソ大阪は19日、南葛SCに期限付き移籍していたFW木下慎之輔が同クラブに完全移籍することを発表した。
C大阪の下部組織から育った木下はクラブを通じ、「この度、南葛SCへ完全移籍することになりました。アカデミーから長くお世話になってきたセレッソ大阪に、結果という形で恩返しができず悔しい気持ちもありますが、南葛SCでより高い評価を得られる選手へ成長できるよう努めていきますので、応援していただけると嬉しいです。これからも、大好きなセレッソ大阪を応援しています。これまで本当にお世話になりました。ありがとうございました」とコメントしている。
