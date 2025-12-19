大分が新ユニフォームを発表…ファン「過去一好きかも」「オシャレ」「色合いも可愛い」と絶賛
大分トリニータは19日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において着用するユニフォームのデザインを発表した。
Jリーグが歴史的な節目を迎える特別な年に向けて“HEAT OF FOOTBALL” を、PUMAとサプライヤー契約を結んでいる全チームの共通コンセプトとして制作した特別デザインのユニフォーム。
クラブは「共通のグラフィックパターンを採用しながら、クラブカラーやチームの想いに合わせて配置や配色を調整することで、クラブごとの個性を生かしたデザインに仕上がっています」と説明している。
クラブが公式X(@TRINITAofficial)で新ユニフォームを発表すると、ファンは「ドチャクソいいやんけ」「普通にこのデザインいいんやけど」「色合いも可愛い」「過去一好きかも」「ええやん!」「オシャレ」「良いデザイン」「カッコいい!!」「おぉいいじゃない」「こういうの好きっす」などと反応している。
Jリーグが歴史的な節目を迎える特別な年に向けて“HEAT OF FOOTBALL” を、PUMAとサプライヤー契約を結んでいる全チームの共通コンセプトとして制作した特別デザインのユニフォーム。
クラブは「共通のグラフィックパターンを採用しながら、クラブカラーやチームの想いに合わせて配置や配色を調整することで、クラブごとの個性を生かしたデザインに仕上がっています」と説明している。
ユニフォーム情報— 大分トリニータ / Oita Trinita (@TRINITAofficial) December 19, 2025
/
明治安田J2・J3百年構想リーグ
ユニフォームデザイン決定のお知らせ‼️
＼
Jリーグが歴史的な節目を迎える特別な年に向けて“HEAT OF FOOTBALL”… pic.twitter.com/RGDjT1zS0t