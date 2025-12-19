　横浜FCは19日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」においてトップチーム選手が着用するユニフォームのデザインを発表した。

「フットボールの祭典が行われ、Jリーグの歴史が変わる特別な年を記念し、“HEAT OF FOOTBALL”をPUMA契約全チームで共通コンセプトにしたスペシャルなユニフォーム」となった新ユニフォーム。

　クラブは「FP・GK共通で襟に横浜FCカラーの3色を採用し、横浜FCの誇りを纏い、明治安田Jリーグ百年構想リーグを戦います。今シーズンも引き続き、選手と共に戦うクラブメンバーの位置づけや意思を表すクラブメンバーロゴが身ごろの内側(首元辺り)に、ホームタウンと共に飛躍する意思を表す「YOKOHAMA」の文字が右袖Jリーグマーク下に入ります」とコンセプトを説明している。

　クラブが公式X(@yokohama_fc)で新ユニフォームを発表すると、ファンは「あら、襟付き」「2ndカッコイイな〜」「襟付き最高!!!」「かっこいい!!」「いいねいいね!!」「アウェイが特にカッコいいのよ」「最高です!」などと反応している。