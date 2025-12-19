ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ヒューストン・ロケッツ

日付：2025年12月19日（金）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 133 - 128 ヒューストン・ロケッツ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ヒューストン・ロケッツがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし24-33で終了する。

第2クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び45-67で終了する。

第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び83-99で終了する。

第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び119-119で終了する。

オーバータイム1回目はニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び133-128で終了する。

試合はニューオーリンズ・ペリカンズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

