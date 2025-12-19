必ず粒の数が偶数になるトウモロコシ。その理由とは？
そもそも地球とは？元々は宇宙空間にあるガスやチリだった！／人類なら知っておきたい 地球の雑学（1）
地球上で起きていること、どれだけわかる？
私たちが日常的に当たり前だと感じていることでも、あまり意識していないことや、知っているようで知らないことってありますよね。そんな地球に生きる私たちが知っておきたい「理系雑学」をご紹介します。太陽系を含む地球の歴史から、大自然や気候、動植物、資源など、地球にまつわるさまざまな疑問をスッキリ解説！
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
■絶対に粒の数が偶数になるトウモロコシの謎
トウモロコシが日本に伝わったのは16世紀のことで、ポルトガル人によって長崎に持ち込まれた。その姿が、すでに中国より伝わっていた「モロコシ」という植物によく似ていたことから、「舶来」という意味を持つ「唐」の文字を冠して、「トウモロコシ」と呼ばれるようになった。
トウモロコシは、てっぺんから生えているヒゲと同じだけ粒があり、必ず偶数個の実をつけることが決まっている。その理由は、トウモロコシが実をつける過程にある。
トウモロコシは雄花と雌花が別々の雌雄異花の植物で、茎のてっぺんにあるのが雄花、中間の葉のつけ根部分にできるのが雌花だ。雄花から出た花粉は風に乗って飛び、雌花のメシベから伸びるヒゲ、専門用語でいう「絹糸」と呼ばれる部分につくことで受粉し、その根元に実を結ぶ。いうなればトウモロコシは、数百もの雌花が成長してできたものなのだが、このとき1本の絹糸に1粒ずつ実が結ばれる。そのため、トウモロコシの粒はヒゲの数と同じ数になるのだ。
さらに、雄花のかたまりは「雄穂」、雌花のかたまりは「雌穂」と呼ばれるが、雌穂の部分には、二つの花が1組となってつくのが原則だ。これはトウモロコシの成長過程で、雌穂の中にあって粒の核となる小穂が必ず二つに分裂するため。つまり、どんな数字でもそこに2をかけた場合、必ず偶数になるということで、トウモロコシの粒も必ず偶数になるのだ。
著＝雑学総研／『人類なら知っておきたい 地球の雑学』