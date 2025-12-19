■永瀬の横に広がる不穏な(！？）黒いシミにも注目集まる

【写真】永瀬廉が目を閉じ横になる傍に寝ころぶ髙橋海人など『STARRING』ショット①～③

King ＆ Prince公式Xで、永瀬廉と高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）がニット姿で仲良く寝そべる！？ビハインドショットが公開された。

12月24日にリリースされるキンプリ7枚目のアルバム『STARRING』は映画をテーマにしており、収録曲を架空の映画の主題歌に見立て、そのポスターや特報映像まで制作。このたび公開されたオフショットは、アルバムに収録される「Sunset」が主題歌の映画『君が誰で、僕が誰でも』の特報映像のビハインドショット。（※特報映像とは30秒程度の宣伝映像のこと）

目を閉じて寝そべる紺色のニット姿の永瀬。その傍に茶色いニット姿で高橋が寄り添い、うつ伏せで寝そべりながらビデオカメラを手にしている。背景にはテーブルや、じゅうたんの上に散らばったトランプも見える。

一見、ほのぼのとした光景に見えるが、永瀬の頭の隣には黒いシミが。

「このれんかいの構図大好き」「廉くん本当に寝てるみたい」という声や、「れんれんの横にあるの血のシミ！？」「くっついててかわいいけどシミが気になる」「事件シーンなのかな」「隅にあるのは誰かの手？」など推理の声が続々と到着。

なお『STARRING』情報を発信する期間限定公式Xでは『君が誰で、僕が誰でも』のオフショットや、キャラクターとストーリーを紹介するポストもあるので、ぜひチェックしてほしい。特報映像は『STARRING』のSTARRING盤に収録される。