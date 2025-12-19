セレコーポレーション <5078> [東証Ｓ] が12月19日後場(13:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の22.6億円→15.5億円(前期は20.3億円)に31.0％下方修正し、一転して23.5％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.1億円→5億円(前年同期は9.1億円)に57.9％減額し、一転して44.1％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（連結） 2026年２月期通期の連結業績につきまして、賃貸開発事業の販売が計画どおりに進んでいない状況であることから、上記のとおり修正いたしました。賃貸開発事業では上期の販売遅れを取り戻すべく精力的な営業活動を行って参りましたが、期末までの期間では前回発表の業績予想数値の確保は困難な見通しとなりました。 なお、他の事業（賃貸住宅事業及び賃貸経営事業）は概ね計画どおりとなる見込みです。（個別） 上記（連結）と同様の理由であります。（配当予想について） 当社は、株主価値の最大化を経営における重要課題の１つと認識しており、各年度の利益及びキャッシュ・フローの状況、将来の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的な成長投資に資本を投下し、１株当たりの利益増大による株主価値の向上を株主還元に関する基本方針としており、配当性向30％を基準として、業績に連動した利益還元を行うこととしております。 2026年２月期の業績予想は、当初予想を下回る見通しとなっておりますが、配当につきましては、安定配当と株主還元重視の観点から、期初からの配当予想を据え置き、１株当たり配当金は135円とさせていただく予定です。※上記の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

