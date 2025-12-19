来春の「球春みやざきベースボールゲームズ」の開催を発表 オリックス・ロッテ・西武とKBO2チーム含む5チームで対戦
NPB(日本野球機構)と宮崎市観光協会は19日、「球春みやざきベースボールゲームズ」の開催を発表しました。
例年、春季キャンプ終盤に宮崎で行われているこの試合。オリックス・ロッテ・西武と韓国プロ野球(KBO)の斗山ベアーズ・ロッテジャイアンツの全5チームが参加し、実戦を重ねます。
この試合の観戦は全試合無料。実施日程は、来年2026年の2月25日(水)から3月1日(日)までとなっており、うち2月28日(土)は試合がありません。
▼対戦カード
2月25日
西武vs斗山ベアーズ 球場：ひなたサンマリンスタジアム宮崎
オリックスvsロッテ 球場：SOKKENスタジアム
2月26日
斗山ベアーズvsロッテジャイアンツ 球場：ひなたサンマリンスタジアム宮崎
オリックスvs西武 球場：SOKKENスタジアム
2月27日
オリックスvsロッテジャイアンツ 球場：SOKKENスタジアム
ロッテvs斗山ベアーズ 球場：都城運動公園野球場
ロッテvsロッテジャイアンツ 球場：都城運動公園野球場