MLB・マリナーズは日本時間19日、カル・ローリー選手が2025年の「ブレークアウト・スター・オブ・ザ・イヤー」に選出されたことを発表しました。

この賞は、全競技のアスリートを対象とし、予想外の活躍でスポーツ界の話題を独占し、誰もが知る存在へと飛躍した人物を表彰するもの。スポーツ・イラストレイテッド誌による選出となっています。

2021年にメジャーデビューを果たし、5シーズン目を迎えていた29歳のローリー選手。今季は159試合に出場し、打率.247、125打点、14盗塁を記録しました。圧巻だったのはその本塁打数。ア・リーグ最多となる60本塁打は、MLBのキャッチャーとして歴代最多記録、またスイッチヒッターとしても歴代トップの記録となりました。さらにマリナーズ選手としてのシーズン最多本塁打記録も更新しています。

この活躍もあり、捕手として球団史上初のシルバースラッガー賞を受賞したローリー選手。MLB選手会選出の年間最優秀選手賞とアメリカンリーグ最優秀選手賞、スポーティング・ニュース選出のMLB年間最優秀選手賞も受賞しており、新たなタイトルの追加となりました。