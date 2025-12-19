¥É¥ê¥«¥àÃæÂ¼Àµ¿Í¡¢NY¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎ®¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¡µÈÅÄÈþÏÂ¡Ö¤¢¤Ã¤·¤ÎÀ¼¡×¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡×
DREAMS COME TRUE¤ÎÃæÂ¼Àµ¿Í¡Ê67¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ·°æ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÅºÉÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊ¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¶Ê¤Ï¥É¥ê¥«¥à¤Î94Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖWINTER SONG¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡£Ê¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö½é¤á¤ï¤¿¤¯¤·Á´¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÏÂ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤³¤ì¤¢¤Ã¤·¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤Ã¡ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²èÅ½¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤¬²»À¼¥Ð¥ó¤µ¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤Ì¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
DREAMS COME TRUE¤Ï¡¢26Ç¯3·î18Æü¤ËCD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤ß¤Ç¡¢9Ç¯¤Ö¤ê19ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE BLACK¢þALBUM¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¸þ¤±¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÃæÂ¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Àµ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ëWINTERSONG¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¹¤«¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª»ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÈþÏÂ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÎÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¥Þ¥µ¤µ¤ó¡¢ÂçÊ¬Èè¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£