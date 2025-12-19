¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡¡¸ò¾Ä´ü¸ÂÇ÷¤ë¤â¡ÖÂ¼¾å½¡Î´¤ÎÊý¤¬²ø¤·¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤ÇÛ¤À¡×´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï£Í£Ì£Â¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò¤á¤°¤ë³ÆµåÃÄ¤ÎÆ°¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÆ±¤¸¤¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¡ÊÁ×À®Ê¸¡á£²£¹¡Ë¤âÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡£±£±·î£²£²Æü¤«¤é¸ò¾Ä²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÂ¼¾å¤è¤ê£±ÆüÁá¤¤º£·î£²£²Æü¤Î¸áÁ°£·»þ¡£Åö½é¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É£µµåÃÄ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÂçÊª¤¬»Ä¤ë£Æ£Á»Ô¾ì¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï¹ï¡¹¤ÈÇ÷¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¸Â¤é¤ºÆüËÜÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂçÊª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»Ä¤ê£²£°ÉÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤â£·Ê¬Á°¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤â£³»þ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤È£³Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤ÏÁá¤¯¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¥½¥ó¤è¤ê²ø¤·¤¤¡£ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤ÇÛ¤¬¶¯¤¤¡£¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¸õÊä¤ÏÇÉ¼ê¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï´Ø¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢°Õ¸«¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÂ¼¾å¤ÎÊý¤¬±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£