ÆîÌîÍÛ»Ò¡ÖÈôÅ·¡×¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³«ºÅ °ÛÎã¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡õ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯±é½Ð¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/19¡Û2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤¬12·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡ÖÈôÅ·¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆîÌîÍÛ»Ò¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×²Î¾§»þ¤Î°áÁõÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢12·î1Æü¤Î¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢±§ÅÔµÜ¤ò½ä¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¡£40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤Ï2025Ç¯¡¢40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖYOKO MINAMINO 40th Anniversary ¡ÁALL singles¡Á ¡È³Ú±à¤ÎDoor¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£Á´²ñ¾ì¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿º¢¡¢²ñ¾ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ÅÅ¾¡£BGM¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Ëë¤¬³«¤¯¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÖ¿§¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÆîÌî¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÈ¬½Å»õ¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²Î¾§¸å¡¢ÆîÌî¤Ï¡Ö¤³¤³ÈôÅ·¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¿ô¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¡¢ÆîÌî¤¬1ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÄã²»¤Î¸ú¤¤¤¿³Ú¶Ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¡É¤Î4¿Í¡¢²ÃÆ£¾ÏÂÀÏº¡¢µ×ÊÝÅÄÍµÇ·¡¢TARO¡¢Ä¾¼ù¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î±é½Ð¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢²Î¾§¤·¤Ê¤¬¤éºÆÅÐÃÅ¤¹¤ëÆîÌî¤È¡¢¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤Î4¿Í¤¬¸òºø¤¹¤ë±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃË½÷¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ÉñÂæ¼Çµï¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹½À®¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë4¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Â¸ºß¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä´ë¶È¹¹ð¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆîÌî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÈôÅ·¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¹û¤ì¹û¤ì¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤Îµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö·¯¤¬¾Ð¤¦Æü¡£¡×¤ò²Î¾§¡£²Î»ì¤ÏÆîÌî¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤Ï¥ª¥Ð¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Ï¥ª¥¸¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤Ï¼êÇï»Ò¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤ò²Î¤¤¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆîÌîÍÛ»Ò¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×²Î¾§»þ¤Î°áÁõÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÆîÌîÍÛ»Ò¡ÖÈôÅ·¡×¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³«ºÅ
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢12·î1Æü¤Î¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢±§ÅÔµÜ¤ò½ä¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¡£40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤Ï2025Ç¯¡¢40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖYOKO MINAMINO 40th Anniversary ¡ÁALL singles¡Á ¡È³Ú±à¤ÎDoor¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£Á´²ñ¾ì¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤â
¿ô¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¡¢ÆîÌî¤¬1ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÄã²»¤Î¸ú¤¤¤¿³Ú¶Ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¡É¤Î4¿Í¡¢²ÃÆ£¾ÏÂÀÏº¡¢µ×ÊÝÅÄÍµÇ·¡¢TARO¡¢Ä¾¼ù¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î±é½Ð¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢²Î¾§¤·¤Ê¤¬¤éºÆÅÐÃÅ¤¹¤ëÆîÌî¤È¡¢¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤Î4¿Í¤¬¸òºø¤¹¤ë±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃË½÷¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ÉñÂæ¼Çµï¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹½À®¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë4¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Â¸ºß¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä´ë¶È¹¹ð¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆîÌî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÈôÅ·¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¹û¤ì¹û¤ì¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤Îµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡ÆîÌîÍÛ»Ò¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö·¯¤¬¾Ð¤¦Æü¡£¡×¤ò²Î¾§¡£²Î»ì¤ÏÆîÌî¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤Ï¥ª¥Ð¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Ï¥ª¥¸¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤¸¥Õ¥§¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤Ï¼êÇï»Ò¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤ò²Î¤¤¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û