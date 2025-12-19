浜崎あゆみがSnow Manとガチトーク！ LE SSERAFIM、指原莉乃＆＝LOVEがダンス対決に登場 今夜の『それスノSP』
今夜12月19日18時30分放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に浜崎あゆみが登場。Snow Manとスタッフなしで繰り広げる居酒屋トーク企画を繰り広げる。さらに、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」では、LE SSERAFIMと指原率いる＝LOVEとSnow Manとのガチンコ三つ巴対決をおくる。
【写真】「ご本人コラボ完コピ」ダンスではM！LKが登場！
TBSバラエティーへの出演は9年ぶりという平成の歌姫・浜崎あゆみとSnow Manが夢の初対面。スタッフなしの居酒屋ガチトークで、「家での生活」「子ども事情」「食生活」など…謎に包まれた浜崎の衝撃プライベートが明かされ、メンバーも驚きの連続。
さらに、平成を駆け抜けた同世代の歌姫への想いを語ると共に、「心はぶっ壊れていた」と語る…浜崎が歌手人生を振り返り、当時の苦悩や葛藤を告白する場面も。
そして、数々の社会現象を生み出した“浜崎あゆみ伝説”を当時の貴重映像と共に公開。浜崎が身につけたものは店から消えた？ あの頃みんながマネしたファッションに、Snow Manも共感。
クリスマス直前という事で、Snow Manから浜崎へクリスマスプレゼント企画も。メンバー全員がプレゼントを用意するが、浜崎に持って帰ってもらえるのは、浜崎が一番欲しいと思った1つだけ。メンバーは浜崎にプレゼントを持って帰ってもらうためにプレゼンを実施。浜崎の心をつかむプレゼントを用意したのは一体誰なのか？
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」に、LE SSERAFIMと、指原莉乃が自身でプロデュースする＝LOVEを率いて参戦Snow Manとプライドを賭けた本気の三つ巴バトルを繰り広げる。
伝説のダンスボーカルグループ・SPEEDの神曲からBLACKPINKの超激ムズ曲、G‐DRAGONのバズり曲まで、2025年最後の完コピ企画でスペシャルダンスが続出。さらに、Snow Manの話題曲「カリスマックス」でガチンコ対決も。そして、指原がセンターを務めた「恋するフォーチュンクッキー」の完コピに自ら挑む。しかしまさかの展開に一同驚がく。一体何が…？
「ご本人コラボ完コピ」では紅白初出場が決まったM！LKが登場。話題のあの“バズリ曲”を生歌で披露。超激ムズダンスを完コピできるのは誰？ プライベートでも親交があるという指原とLE SSERAFIM・SAKURAの久々の共演も見どころだ。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、12月19日18時30分放送。
【写真】「ご本人コラボ完コピ」ダンスではM！LKが登場！
TBSバラエティーへの出演は9年ぶりという平成の歌姫・浜崎あゆみとSnow Manが夢の初対面。スタッフなしの居酒屋ガチトークで、「家での生活」「子ども事情」「食生活」など…謎に包まれた浜崎の衝撃プライベートが明かされ、メンバーも驚きの連続。
そして、数々の社会現象を生み出した“浜崎あゆみ伝説”を当時の貴重映像と共に公開。浜崎が身につけたものは店から消えた？ あの頃みんながマネしたファッションに、Snow Manも共感。
クリスマス直前という事で、Snow Manから浜崎へクリスマスプレゼント企画も。メンバー全員がプレゼントを用意するが、浜崎に持って帰ってもらえるのは、浜崎が一番欲しいと思った1つだけ。メンバーは浜崎にプレゼントを持って帰ってもらうためにプレゼンを実施。浜崎の心をつかむプレゼントを用意したのは一体誰なのか？
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」に、LE SSERAFIMと、指原莉乃が自身でプロデュースする＝LOVEを率いて参戦Snow Manとプライドを賭けた本気の三つ巴バトルを繰り広げる。
伝説のダンスボーカルグループ・SPEEDの神曲からBLACKPINKの超激ムズ曲、G‐DRAGONのバズり曲まで、2025年最後の完コピ企画でスペシャルダンスが続出。さらに、Snow Manの話題曲「カリスマックス」でガチンコ対決も。そして、指原がセンターを務めた「恋するフォーチュンクッキー」の完コピに自ら挑む。しかしまさかの展開に一同驚がく。一体何が…？
「ご本人コラボ完コピ」では紅白初出場が決まったM！LKが登場。話題のあの“バズリ曲”を生歌で披露。超激ムズダンスを完コピできるのは誰？ プライベートでも親交があるという指原とLE SSERAFIM・SAKURAの久々の共演も見どころだ。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、12月19日18時30分放送。