ヤンキー恋リア「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）美ボディ際立つタンクトップ姿披露「色っぽい」「クールビューティー」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月17日、自身のInstagramを更新。タンクトップでのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】整形告白「ラヴ上等」出演ギャル、美ボディ映えるタンクトップ姿
鈴木は「もしかして私を欲している？ プチョヘンザ」と挙手の絵文字とともにコメントし、自身のショットを投稿。アニマル柄のタンクトップセットアップのコーディネートで美しい肩のラインが際立っており、チラリとウエストものぞいている。
この投稿には、鈴木の問いかけに対しての「もちろんです」といったコメントとともに「色っぽい」「クールビューティー」「惚れ惚れするスタイル」「アニマル柄もかっこいい」「引き締まった腕が素敵」などと反響が書き込まれている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】整形告白「ラヴ上等」出演ギャル、美ボディ映えるタンクトップ姿
◆きぃーちゃん、タンクトップコーデ披露
鈴木は「もしかして私を欲している？ プチョヘンザ」と挙手の絵文字とともにコメントし、自身のショットを投稿。アニマル柄のタンクトップセットアップのコーディネートで美しい肩のラインが際立っており、チラリとウエストものぞいている。
◆きぃーちゃんの投稿に反響
この投稿には、鈴木の問いかけに対しての「もちろんです」といったコメントとともに「色っぽい」「クールビューティー」「惚れ惚れするスタイル」「アニマル柄もかっこいい」「引き締まった腕が素敵」などと反響が書き込まれている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】