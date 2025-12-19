「ケロロ軍曹」が衝撃のミュージカル化！ ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』ティザーPVが解禁
「ケロロ軍曹」が、ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』として舞台化され、2026年9月に上演されることが決定。あわせてティザーPVが解禁された。
【動画】ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』ティザーPV
「月刊少年エース」（KADOKAWA刊）で連載中、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」が、来年夏の劇場版新作公開に続き、ミュージカル化されることが決定した。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。
脚本・演出は、演劇ユニット「SUGARBOY」の主宰として数多くのコメディ作品を手がけてきた川尻恵太が担当。音楽は、舞台・映画・ゲーム音楽などジャンルを問わず多彩なメロディーを生み出してきたYu（vague）が手がける。
あわせて、ティザーPVが解禁された。公式HPおよびSNSも公開中だ。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は2026年9月上演。
【動画】ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』ティザーPV
「月刊少年エース」（KADOKAWA刊）で連載中、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」が、来年夏の劇場版新作公開に続き、ミュージカル化されることが決定した。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。
脚本・演出は、演劇ユニット「SUGARBOY」の主宰として数多くのコメディ作品を手がけてきた川尻恵太が担当。音楽は、舞台・映画・ゲーム音楽などジャンルを問わず多彩なメロディーを生み出してきたYu（vague）が手がける。
あわせて、ティザーPVが解禁された。公式HPおよびSNSも公開中だ。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は2026年9月上演。