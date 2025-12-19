よゐこ濱口優、妻・南明奈＆息子の「そっくり」な行動 イラストで紹介「可愛い」「癒やされる」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が12月18日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの南明奈と息子のイラストを公開し、反響が集まっている。
【写真】53歳ベテラン芸人、妻＆息子の「そっくり」イラスト
濱口は「ふっとした仕草が重なる瞬間」と題し、イラストを投稿。「手の出し方がそっくり」とつづり、南と息子が「いってらっしゃい」と手を出す様子をイラストに起こし、そっくりな2人の姿を描いていた。
この投稿に「可愛いイラスト」「癒やされる」「ほっこりした気持ち」などとコメントが寄せられている。
濱口は、2018年5月に南と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
