EXILEが、12月17日と18日、さいたまスーパーアリーナでファンクラブイベント＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞を開催した。本稿では12月17日の模様をおフィシャルレポートでお届けする。

イベント当日はEXILEからATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、小林直己、橘ケンチ、TETSUYA、世界、佐藤大樹の11名が参加し、ライブパフォーマンスはもちろん、トークコーナーやサプライズ企画など、ファンクラブイベントならではの内容満載な2日間となった。

1曲目「Get-go!」のイントロが流れる中、スポットライトに照らされたメンバーがアリーナ後方から現れた。それぞれのペースで客席の中を進みながら、メンバー全員が笑顔でファンとハイタッチ。ファンを信頼しているからこその愛ある演出に、会場は歌声がかき消されるほどの歓声に包まれていた。

EXILE THE SECONDのパートでは、メンバーの着替えにカメラが密着。全貌は明らかにされないが、見覚えのあるアイテムが映り込むたびに客席は早くも爆笑だ。準備完了でステージに現れたのは、サンタクロースに扮したJAZZおじさん(SHOKICHI)、赤鼻のTETSUYAトナカイ(TETSUYA)、巨大アフロのエディ・ネスミス(NESMITH)、ジャージに王冠のケンチマン(橘ケンチ)、そしてブロンドに毛皮のAKIRA店長(AKIRA)。EXILE THE SECONDならではのユーモアと全力のエンタメ感満載で「SUPER FLY」と「HERE WE GO」の2曲を披露した。

その後登場したATSUSHIとTAKAHIROがバンドメンバーとともにセンターステージへと移動すると、ここからは、名曲揃いのEXILEのウインターソングから5曲をアコースティックセットで披露し「LAST CHRISTMAS」から始まり、「HOLY NIGHT」、「あなたへ」「Heavenly White」、そして「I Believe」。繊細な楽器の音色と2人が丁寧に織りなす極上のハーモニーによって、愛した人を想う切なさも、若過ぎたあの冬の日の恋も、よりドラマチックに響いてくる。この季節ならではの特別感に加え、通常のツアーではなく、FCイベントだからこそ出来たコアな選曲に納得のバラードコーナーだった。

しっとりと歌い上げた2人が叫んだ次なるコーナーのタイトルは、「復活！EXILE魂」。メンバー全員がステージに集合し、MCを務める佐藤大樹が「ここからは伝説のバラエティ番組「EXILE魂」を彷彿とさせる熱い企画で、メンバー、そしてこの会場にお集まりの皆さんの魂を試したいと思います！」と宣言して企画コーナーがスタートした。メンバーそれぞれのEXILE魂ならぬ芸人魂まで垣間見れた企画コーナーとなっていた。

本編ラストの「Ki･mi･ni･mu･chu」と「銀河鉄道999」はメンバーが再びアリーナの通路をハイタッチしながら移動したり、外周のステージでパフォーマンスしたりと、最後の最後までファンサービスが止まらない。アンコールの「24karatsメドレー」では、DOBERMAN INCの4人がゲストとして登場。本編のゴージャスかつポップなパーティー感から一転し、大量の炎が吹き上がる中、扇動的なマイクパフォーマンスや前のめりなラップをぶちかましていく。

最後のMCでは、まず「こんなに長く活動ができているのは、綺麗事ではなく、皆さんの支えがあってこそ。悩むことも苦しいこともたくさんあると思うけど、これからも日々精進し、皆さんと夢を目指し、人生を共にできたら」とTAKAHIROが感謝と決意を伝えた。ATSUSHIは「コロナ禍という大変な時代を乗り越え、EXILEも活動を始め、一度は退会された方も戻ってきてくださった。」「今こういうステージに立てることも当たり前じゃない。あと何回皆さんの笑顔と一緒に素敵な時間を過ごせるだろうなと改めて思った」と声を震わせる。最後はATSUSHIが笑顔で「皆さんの元気、パワー、心の太陽が何度も何度も登り続けること。それをEXILEが後押しできるように」と言葉を続け、11人の全身全霊が注がれた「Rising Sun」でイベントは大団円を迎えた。

EXILEは今後、来週12月27日(土)28日(日)に現在開催中のドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞のファイナルを迎える。

◾️＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞ ▼出演者

EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)

STARTING MEMBER：陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS) ▼公演日程

福岡・みずほPayPayドーム福岡

11月15日（土）開場15:00/開演17:00 大阪・京セラドーム

11月29日（土）開場14:00/開演16:00

11月30日（日）開場14:00/開演16:00 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12月27日（土）開場14:00/開演16:00

12月28日（日）開場14:00/開演16:00 ▼詳細

