いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー」を開催！
真っ赤な果実と芳醇な香りが彩るスイーツやベーカリーと共に、新春の贅沢なティータイムを過ごせるメニューが展開されます☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー
開催期間：2026年1月6日（火）〜1月31日（土）
販売店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」
営業時間：10:00〜23:00
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります
「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」にて、1月から3月にかけて開催する“いちご”をテーマにした季節限定フェアを開催。
第1弾として「いちご×紅茶 スイーツ&ベーカリー」が期間限定で開催されます。
期間中、旬を迎えるいちごの甘酸っぱさに、香り豊かな紅茶を組み合わせた多彩なスイーツとベーカリーがラインナップ。
さらに、テーマに合わせたスイーツボックスやアフタヌーンティー、スイーツブッフェも登場し、新春のひとときを華やかに彩ります☆
オペラ・ロゼ・アールグレイ
価格：950円(税込)
いちごと紅茶で華やかに仕上げたフランスの伝統的菓子「オペラ」
いちごのガナッシュやバタークリーム、ローズゼリーなどを、それぞれ紅茶のジョコンド生地でサンドし、層にして重ねています。
程よく馴染んだ甘酸っぱさと紅茶の香りが引き立つ、上品な一品です。
紅茶といちごのタルト
価格：950円(税込)
いちごと紅茶の香りが引き立つ、色鮮やかなタルト。
紅茶のダマンドが詰まったタルトの上に、いちごやブルーベリー、フランボワーズを並べ、紅茶のシャンティークリームを絞ったスイーツです。
サクサクとした食感と、ベリーと紅茶の調和が楽しめます。
ベリーグレイ
価格：950円(税込)
真っ赤ないちごのグラサージュが目を引くムースケーキ。
丸みを帯びた美しいフォルムのアールグレイいちごムースの中には、ミックスベリージュレと紅茶のブリュレが閉じ込めてあります。
口いっぱいに広がる上質なムースの魅力が堪能できる一品です。
マンスリーベーカリー「紅茶&ストロベリーブレッド／紅茶のドーナツ」
価格：各500円(税込)
メニュー名：上から）紅茶&ストロベリーブレッド／紅茶のドーナツ
マンスリーベーカリーとして「いちご×紅茶 スイーツ&ベーカリー」のテーマに合わせたメニューが登場。
やさしい甘さに仕上げらえた「紅茶&ストロベリーブレッド」と、ティータイムにぴったりな「紅茶のドーナツ」がラインナップされます。
紅茶&ストロベリーブレッド（写真上）
粒状のいちごジャムが入った生地を、アーモンド入り紅茶生地で包んで焼き上げた、やさしい甘さのパン。
トップにはほんのりピンク色のいちごパウダーをまぶすことで、新春にふさわしい上品な仕上がりになっています。
紅茶のドーナツ（写真下）
紅茶生地のドーナツをいちごの砂糖衣でコーティングし、中央にいちごをトッピングした「紅茶のドーナツ」
ふんわりもちっとした生地と、思わず心が弾むピンク色が印象的な、ティータイムにぴったりのご褒美ドーナツです。
シェラトンスイーツボックス
料金：3,400円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
マカロンを含むミニスイーツ6種を詰め合わせたスイーツボックス。
箱を開けた瞬間に広がる、いちごと紅茶の甘く芳醇な香りが楽しめます。
アフタヌーンティー
料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（季節のドリンク）
※お席の指定はできません
※滞在時間に制限はありません
限定数量：1日10セット
提供時間：12:00〜18:00
予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve
フェアのテーマに合わせたスイーツ&セイボリーが並ぶアフタヌーンティーもラインナップ。
ティースタンドとともに、優雅なティータイムが過ごせます。
カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ
料金：大人 4,500円(税込)／4〜12歳 2,250円(税込) ※ドリンク付き
開催期間：2026年1月9日（金）〜1月30日（金）の毎週金曜日 ※1月2日（金）は開催されません
開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制
実施店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/
もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」
※オンラインでの事前決済で5%オフとなります
金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」でも、いちご×紅茶をテーマにしたスイーツが登場。
旬のいちごと紅茶のやさしい香りに包まれる、新春のお祝いにぴったりのスイーツタイムが楽しめます。
※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします
真っ赤な果実と芳醇な香りが彩る、新春の贅沢なティータイムにぴったりなメニュー。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2026年1月6日より販売される「いちご×紅茶 スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆
