東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー」を開催！

真っ赤な果実と芳醇な香りが彩るスイーツやベーカリーと共に、新春の贅沢なティータイムを過ごせるメニューが展開されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー

開催期間：2026年1月6日（火）〜1月31日（土）

販売店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

営業時間：10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります

「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」にて、1月から3月にかけて開催する“いちご”をテーマにした季節限定フェアを開催。

第1弾として「いちご×紅茶 スイーツ&ベーカリー」が期間限定で開催されます。

期間中、旬を迎えるいちごの甘酸っぱさに、香り豊かな紅茶を組み合わせた多彩なスイーツとベーカリーがラインナップ。

さらに、テーマに合わせたスイーツボックスやアフタヌーンティー、スイーツブッフェも登場し、新春のひとときを華やかに彩ります☆

オペラ・ロゼ・アールグレイ

価格：950円(税込)

いちごと紅茶で華やかに仕上げたフランスの伝統的菓子「オペラ」

いちごのガナッシュやバタークリーム、ローズゼリーなどを、それぞれ紅茶のジョコンド生地でサンドし、層にして重ねています。

程よく馴染んだ甘酸っぱさと紅茶の香りが引き立つ、上品な一品です。

紅茶といちごのタルト

価格：950円(税込)

いちごと紅茶の香りが引き立つ、色鮮やかなタルト。

紅茶のダマンドが詰まったタルトの上に、いちごやブルーベリー、フランボワーズを並べ、紅茶のシャンティークリームを絞ったスイーツです。

サクサクとした食感と、ベリーと紅茶の調和が楽しめます。

ベリーグレイ

価格：950円(税込)

真っ赤ないちごのグラサージュが目を引くムースケーキ。

丸みを帯びた美しいフォルムのアールグレイいちごムースの中には、ミックスベリージュレと紅茶のブリュレが閉じ込めてあります。

口いっぱいに広がる上質なムースの魅力が堪能できる一品です。

マンスリーベーカリー「紅茶&ストロベリーブレッド／紅茶のドーナツ」

価格：各500円(税込)

メニュー名：上から）紅茶&ストロベリーブレッド／紅茶のドーナツ

マンスリーベーカリーとして「いちご×紅茶 スイーツ&ベーカリー」のテーマに合わせたメニューが登場。

やさしい甘さに仕上げらえた「紅茶&ストロベリーブレッド」と、ティータイムにぴったりな「紅茶のドーナツ」がラインナップされます。

紅茶&ストロベリーブレッド（写真上）

粒状のいちごジャムが入った生地を、アーモンド入り紅茶生地で包んで焼き上げた、やさしい甘さのパン。

トップにはほんのりピンク色のいちごパウダーをまぶすことで、新春にふさわしい上品な仕上がりになっています。

紅茶のドーナツ（写真下）

紅茶生地のドーナツをいちごの砂糖衣でコーティングし、中央にいちごをトッピングした「紅茶のドーナツ」

ふんわりもちっとした生地と、思わず心が弾むピンク色が印象的な、ティータイムにぴったりのご褒美ドーナツです。

シェラトンスイーツボックス

料金：3,400円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

マカロンを含むミニスイーツ6種を詰め合わせたスイーツボックス。

箱を開けた瞬間に広がる、いちごと紅茶の甘く芳醇な香りが楽しめます。

アフタヌーンティー

料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（季節のドリンク）

※お席の指定はできません

※滞在時間に制限はありません

限定数量：1日10セット

提供時間：12:00〜18:00

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

フェアのテーマに合わせたスイーツ&セイボリーが並ぶアフタヌーンティーもラインナップ。

ティースタンドとともに、優雅なティータイムが過ごせます。

カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ

料金：大人 4,500円(税込)／4〜12歳 2,250円(税込) ※ドリンク付き

開催期間：2026年1月9日（金）〜1月30日（金）の毎週金曜日 ※1月2日（金）は開催されません

開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

実施店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」でも、いちご×紅茶をテーマにしたスイーツが登場。

旬のいちごと紅茶のやさしい香りに包まれる、新春のお祝いにぴったりのスイーツタイムが楽しめます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

真っ赤な果実と芳醇な香りが彩る、新春の贅沢なティータイムにぴったりなメニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2026年1月6日より販売される「いちご×紅茶 スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

