「全員が顔にてる！」レイザーラモンHGの美人妻、夫の50歳誕生日に家族顔出しショット公開「カッコ良すぎ」
お笑いタレント・レイザーラモンHGさんの妻で実業家の住谷杏奈さんは12月19日、自身のInstagramを更新。家族全員での顔出しプライベートショットを公開しています。
【写真】美男美女一家の顔出しショット
また、住谷さんは「娘がパパの50年間の思い出を振り返ろうーとお題を出して、ぱんちゃんは『アンちゃんに出会えた事かなぁ』と言っていたのですが、娘がすかさずそういうのは無しで！と却下ｗ」と明かし、夫婦仲むつまじい様子をのぞかせています。さらに、レイザーラモンHGさんに対しては「そんなこんなで50代になっても 健康第一で無理せずにお仕事頑張ってくださいねー」とエールを送りました。
この投稿にファンからは、「うわぁ〜 素敵ですね パパさん、おめでとうございます」「ほーんと可愛い夫婦&ご家族」「すごくホッコリしました！！僕もお二人のような夫婦目指します！！」「全員が顔にてる！」「カッコ良すぎなパパ」「娘さんかなりパパに身長近付いてきた気がしますね！」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】美男美女一家の顔出しショット
レイザーラモンHGさんが50歳に「12月18日は、ぱんちゃん @razorramonhg の50歳のお誕生日でした〜 今年も家族4人でお祝いできました 半世紀生きたのね」とつづり、2枚の写真と1本の動画を掲載しました。1枚目では、「Happy 50th Birthday ぱんちゃん」と書かれたバースデーケーキと共に、家族4人で笑顔を見せています。家族そろって美しく、格好いいビジュアルです。
この投稿にファンからは、「うわぁ〜 素敵ですね パパさん、おめでとうございます」「ほーんと可愛い夫婦&ご家族」「すごくホッコリしました！！僕もお二人のような夫婦目指します！！」「全員が顔にてる！」「カッコ良すぎなパパ」「娘さんかなりパパに身長近付いてきた気がしますね！」との声が寄せられています。
家族で韓国旅行！普段から、夫婦でさまざまな場所に足を運んでいる住谷さん。11月28日の投稿では、「息子が修学旅行だったので、その日程にあわせてぱんちゃんと娘と3人で韓国へ行ってきたよ」と報告し、家族で韓国を満喫する様子を公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)