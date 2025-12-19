NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。定期的に行う呼吸器の回路交換に伴う悩みや、現在の心境について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 呼吸器の回路交換による“悩み”を明かす「しばらくゴム臭いのです（笑）」





津久井さんは、月に1回行われる呼吸器から喉のカニューレに繋がるパイプの交換を報告。「前回は取り出したパイプに癖がついていて」「微妙に圧迫されて大変でした…」と、交換後に感じていた違和感を振り返りました。









呼吸を助けるカニューレについて、「私はカニューレに対して過敏なんですよね〜… すぐに『うっ！』ってなっちゃうんです」と明かしつつも、「でも今回は〜まっすぐで〜す おぉ〜良かった良かった」と、安堵の気持ちを綴っています。







また、回路交換後の恒例の悩みとして、「しばらく新しい臭いと付き合います これがゴム臭いのです（笑）」と、ユーモアを交えて報告。それでも「空気の通りも良く、呼吸音も小さめです よぉ〜し、いい感じです」と、現在の状態に満足感を示しました。







津久井さんは2024年10月のブログで、ALSの公表から5年が経過したことに触れ、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、周囲への深い感謝を投稿。









続けて、「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理を呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。







