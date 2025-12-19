万博閉幕から2ヶ月、大屋根リングの上からミャクミャクが”祝”報告に反響「信じてた!!!」「完全に主役ムーブで草」
「Expo2025 大阪・関西万博」の公式Xが、19日更新され、公式キャラクターのミャクミャクが大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）に出演することを発表した。
【写真】「完全に主役ムーブで草」大屋根リングの上から報告したミャクミャク
「12/31(水)のNHK紅白歌合戦で、#ミャクミャクが #天童よしみ さんのステージに登場！」とし「『あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜』と題して #FRUITSZIPPER、#CANDYTUNE のみなさんとダンスで盛り上げます！」と案内した。
コメントととともに、10月13日に閉幕した大阪関西・万博会場（大阪・夢洲）の大屋根リングの上で、「祝 紅白出演！」と書いたボードを持ったミャクミャクの写真を投稿した。
この報告に「絶対にミャクミャク紅白歌合戦に出るって信じてた!!!」ミャクミャク赤組かーい！」「ミャクミャクちゃん紅白おめでとう」「完全に主役ムーブで草」「まさかの赤組」「待ってました」といったコメントが寄せられた。
なお、番組のキービジュアルを手掛けたのは、万博でデザインやサウンドスケープにおけるクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太氏。「つなぐ、つながる、大みそか。」という今年のテーマを、円や円環をモチーフに表現。これまでの100年にリスペクトを込めながら、次の100年へつなげていく。これからの輝かしい未来を祝福するような躍動感あふれるキービジュアルになっている。
