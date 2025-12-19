ウクライナ東部の前線付近で地雷を踏んで負傷した同国の兵士を受け入れる救助隊員/Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

ブリュッセル（CNN）欧州連合（EU）首脳は19日未明、今後2年間にわたってウクライナの経済と軍事を支援するための巨額の資金計画を発表した。この計画は当面借入金によって賄われ、域内で凍結されている数千億ドル規模のロシア資産には手を付けない。

国際通貨基金（IMF）の予測によると、米国による資金削減も一因となり、ウクライナは今後2年間で1600億ドル（約25兆円）の資金不足に陥る。EUはその3分の2にあたる約1050億ドルの充当を目指していた。

「合意に達した」と、EU理事会のアントニオ・コスタ議長はX（旧ツイッター）に記した。「2026〜27年にウクライナに向けて900億ユーロ（約16兆円）の支援を提供する決定が承認された。我々は約束を果たし、実行した」

ドイツのメルツ首相は、18日の夜遅くまで続いた協議の末、合意に至ったことを確認した。

コスタ氏は19日未明、記者団に対し、「これはウクライナの緊急の財政ニーズに対応する措置だ。ウクライナはロシアが賠償金を支払った場合にのみ、この融資を返済する」と語った。その上で、EUは凍結したロシアの資産を融資の返済に充てる権利を現時点で留保していると付け加えた。

EUは約2100億ユーロ相当の凍結されたロシア資産を保有している。これらの凍結資産の大部分はベルギーの証券保管機関であるユーロクリアが保有するが、ベルギー政府は当該資産の活用の可能性についていくつかの懸念を表明している。重要な懸念の一つは、ロシアがこれを自国資産の違法な転用と見なすだろうという点にある。

EUはこれまで、主に債券であるこれらの資産の利子を活用し、ウクライナ支援の一部に充ててきた。しかし債券自体が満期を迎えるにつれ、それらは現金化される。ロシアが賠償金を支払うまでの間、EUはこの現金を借り入れ、ウクライナに貸し出すことで合意した。

ある欧州外交官はCNNに対し、18日の首脳会談を前に交渉は「昼夜を問わず」続いたと明かした。