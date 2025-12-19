【2025年冬季は11月28日発売】3日間用“1万円”の「青春18きっぷ」、東京で始発に乗ったら「本州最西端」の山口県まで行ける？ 終電まで乗ると“約1万円”もお得って本当!?
2025年冬季の「青春18きっぷ」が11月28日に発売
2025年11月10日、JRグループは「青春18きっぷ（冬季）」の発売についてニュースリリースを発表しました。
これはJR線の普通・快速列車の普通自由席やBRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーを連続する期間自由に乗り降りできる切符です。2024年冬季に引き続き今回も3日間用と5日間用に分かれています。
値段は大人・子どもともに同額で3日間用が1万円、5日間用が1万2050円です。ともに連続した3日間、5日間での使用が条件となっています。
また、あわせて「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」も発売されます。これは青春18きっぷとの組み合わせ使用に限られますが、本州と北海道の旅行を楽しめる切符です。北海道新幹線の新青森駅～木古内駅間と道南いさりび鉄道線の木古内駅～五稜郭駅間を1枚で1人片道1回の利用ができます。
1日間用のみで値段は大人・子どもともに4650円、いずれも発売開始以降の利用開始日1ヶ月前から発売されます。それぞれの発売期間を表1にまとめました。
表1
北海道新幹線オプション券 発売期間 2025年11月28日
～2026年1月10日 2025年11月28日
～2026年1月8日 2025年11月28日
～2026年1月12日 利用期間 2025年12月12日
～2026年1月12日 2025年12月12日
～2026年1月12日 2025年12月12日
～2026年1月12日
※東日本旅客鉄道株式会社「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」の発売について」を基に筆者作成
東京で始発に乗ったら「本州最西端」の山口県まで行ける？
ジョルダン株式会社の「青春18きっぷ検索」の12月12日時点で調べると、東京駅始発4時41分発の京浜東北線に乗ると、翌日の0時1分に山口県の新山口駅に到着することが可能なようです。
青春18きっぷを利用して東京駅の始発に乗ると、本州最西端の山口県まで行け、東京駅から北に向かった場合は青森県の八戸駅まで当日中に到達できるようです。
始発から終電まで乗ると“約1万円”もお得!?
ジョルダン株式会社の「青春18きっぷ検索」によると、東京駅～新山口駅間の通常乗車券運賃は1万2870円です。
一方、青春18きっぷの3日間用は1万円のため、1日あたり約3333円となります。つまり、東京駅から新山口駅まで1日で移動した場合、「1万2870円－3333円」で9537円お得になるようです。また、東京駅～八戸駅間の通常乗車券運賃は1万3320円のため、「1万3320円－3333円」で9987円お得になると考えられそうです。
なお、青春18きっぷは1人につき1枚を使用、新幹線・特急列車・指定席・グリーン車などは別途料金がかかるなどの使用条件があるため、購入時にご確認ください。
まとめ
2025年冬季の青春18きっぷは、本州だけでなく北海道の旅行を楽しめる青春18きっぷ北海道新幹線オプション券も発売されています。
東京駅で始発に乗った場合、翌日の0時1分には本州最西端の山口県内の主要駅である新山口駅に到着します。青春18きっぷの3日間用を利用すれば、これは通常乗車券運賃より約1万円もお得になるようです。時間に余裕があるならば、青春18きっぷを活用して旅をするのもいいかもしれません。
出典
東日本旅客鉄道株式会社
ジョルダン株式会社 青春18きっぷ検索
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー