『Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールクラブ』の105期生、セラス・柳田・リリエンフェルト役の声優を務める三宅美羽が初のデジタル写真集を発売！「現実の私の青春は、まったくキラキラしてなかったです（笑）」



2025年4月から『Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールクラブ』にて、蓮の空女学院スクールクラブの105期生として加入したセラス・柳田・リリエンフェルト役を演じる三宅美羽が、自身の誕生日でもある12月14日にVOICE PHOTO BOOKをリリース！

「アイドルを目指す女の子」をテーマにしたストーリを詰め込んだデジタル写真集の話に加え、人となりや声優の世界を目指したきっかけ、今後の目標などを聞きました。

【写真を見て楽しさを共有していただけたら】

──初のデジタル写真集『はじまり』がリリースされました。撮影時の心境を振り返ってもらえますか？

三宅 「海沿いの田舎町からアイドルを目指す女の子」というテーマだったんですが、私は普段アイドル的な活動もしているので、そのときに見せる"アイドル"とは違う自分を見せなきゃいけないなと思って、撮影に臨みました。

──デジタル写真集では、アイドルを目指してダンス練習に明け暮れたり、ご飯屋さんでアルバイトしたり、民宿で生活する物語が展開されています。

三宅 しっかり設定があったので、ちょっと演技をしている感覚もありつつ、ナチュラルな表情を見せることもできたと思います。特に民宿のお布団でゴロゴロしているシーンは、素の自分に近いです。私、お布団の上ではいつもあんなふうにゴロゴロしているので（笑）。

ご飯屋さんでバイトしているシーンの所作も、かなりリアルなものをお届けできているんじゃないかと思います。声優になる前に飲食業のバイト経験があるので、そのときの動きを思い出してカメラの前に立ちました！

──「夢に向かって頑張っている女の子」なので、全体的に青春感がありますよね。

三宅 なんかキラキラしてますよね。現実の私の青春は、まったくキラキラしてなかったんですけど（笑）。

──お気に入りのカットは？

三宅 さっき話したお布団でゴロゴロしているカットは、そのくつろぎ具合いも含めて、「いつもこんな感じなんだな〜」って思ってみていただけたらけたらいいなと思っている、お気に入りのシーンです。

あとは、坂道で自転車に乗っているカットも大好きですね。数年ぶりに自転車に乗ったのでドキドキもありつつ、久々の自転車に脚をワーって広げてはしゃいでいる自分もいて、本気で楽しんでいる笑顔が見られるんじゃないかと思います。写真を見て、その楽しさを共有していただけたらうれしいです！



──確かにめちゃ楽しそうです！

三宅 海に行って砂浜で撮ったカットもあるんですけど、そこでの私も本当に楽しそうに笑ってるなって思います（笑）。その笑顔を見れば、昔からの幼なじみのような距離感を感じていただけるんじゃないかな。

──撮影前に何か準備はしましたか？

三宅 外を走ったり、甘いものを我慢したりしました。お菓子を我慢するのは、私にとって大きな決断でしたね（笑）。

──甘いものを我慢している間、頭に浮かんだのは？

三宅 どら焼きとかカステラです（笑）。撮影が終わったら食べたいなぁと思っていました。

──そんな三宅さんですが、幼少期はどんな女の子だったのでしょう？

三宅 保育園のときからお絵描きが好きで、ぼんやりとですけどマンガ家になりたいなって思っていました。今もそうなんですけど、基本的に室内で一人でできる遊びが好きなんですよね。絵を描く以外にも本を読んだり、今も映画を見るのが大好きだったり。それは、子どもの頃からずっと変わらない部分です。

──声優を目指すようになったきっかけは？

三宅 お母さんがアニメ好きで、たまたま見た深夜アニメが小学生ながら本当に面白いなと思って、この世界に私も入りたいなと思ったんです。そこからずっと声優になりたいと思い続けて、自分なりにいろんな努力やアプローチをした結果、今に至ります。ただ、実際に声優になってみると、自分が思い描いていた声優とは違う部分が多いなって。



──例えば、どういう部分ですか？

三宅 当初はあくまで声の演技をするだけで、顔出しすることもほぼないと思っていたので、歌ったり踊ったり、アフレコ以外のお仕事も多いことにびっくりしました。今は声優にはいろんな要素が求められているんだと理解できたし、何よりアフレコ以外のお仕事、エンターテインメントに関わる様々なお仕事を網羅するような勢いで経験させていただいていることが、本当にありがたいと思っています。もっといろんなスキルを高めて、今後もどんなお仕事でも頑張りたいです。

──現在は、蓮ノ空女学院スクールクラブの105期生として加入した、セラス・柳田・リリエンフェルト役を演じています。

三宅 これまでの人生の中でこんなに大人数の女の子と一緒に活動するのは初めてですし、それぞれの個性から学べるものが本当に多くて、たくさんの刺激を受けています。毎日が新鮮ですね。

──メンバーと一緒にいる時間が増えるにつれ、どんどん仲が深まっていっている感じですか？

三宅 仕事で会う機会は多いものの、プライベートで遊ぶ時間はなかなか取れないんですよ。だから、そんなに回数が多いわけではないけど、それでも一緒に遊んでるほうだと思います。私は友だち少なめの人生を歩んできたので、こんなにいろんな人と遊んでるのは初めてだって思いました（笑）。これからの約束もたくさんしているし、仲は着々と深まっていると思います！

──これからについては、今どんなことを考えていますか？

三宅 声優になるという夢が叶ったので、この夢が続いていくように、今のお仕事がずっとできるように努力をしていきたいです。その上で、いつか主人公を演じられるように。今はコンテンツの力で知ってもらう機会が増えている状況ですが、これからは声優としての実力でもっと認めていただけるようになりたいと思っています。



──今回のデジタル写真集のタイトルは、『はじまり』。この写真集をきっかけに新たなステップを踏んだ部分もあるかと思います。

三宅 もともとは笑顔が得意じゃなかったんですが、今回のデジタル写真集を見た方から笑顔を褒めていただくことが多くて、その声を受けて自然に笑えるようになってきた気がします。笑顔以外の自分のビジュアルにも自信がなかったので、撮影前は不安でした。でも、自分の写真を見て喜んでくださる方がいらっしゃることが今回の写真集をリリースして知れたので、じゃあ今の自分をこれからどういい方向に変えていこうかなって、自分自身を前向きに捉えられるようになったとも思います！

●三宅美羽（みやけ・みう）

2001年12月14日生まれ 東京都出身 身長151cm

◯2025年4月から『Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールクラブ』にて、蓮の空女学院スクールクラブの105期生として加入したセラス・柳田・リリエンフェルト役を演じる。

ニコニコチャンネルプラスで冠番組「三宅美羽先生はたぬきでした。」を配信中。

レギュラーラジオ番組 「三宅美羽のみみぺこ」（QloverR／文化放送）が毎週月曜25:00〜25:30）に放送中。

公式X【@mmiya_mm】

公式Instagram【@miyake_miu_】

取材・文／大久保和則 撮影／HIROKAZU