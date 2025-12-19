飯島直子、久々のフライパン料理公開「最高の朝食」「色鮮やかで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】女優の飯島直子が12月18日、自身のInstagramを更新。手作りの朝ごはんを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】50代女優「最高の朝食」フライパンで作った料理など並んだ朝定食
飯島は「今朝はひさしぶりにフライパンを出しました」「サービスでいただいたクレソンがシワシワになっていたのでクレソンニンニクwithベーコン」とつづり、写真を投稿。小鉢に入った料理やご飯などが盛られたメニューを披露した。
この投稿に、ファンからは「いつも美味しそう」「クレソン大好き」「栄養満点のご飯」「最高の朝食」「色鮮やかで美味しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
