日本の自販機前ですら絵になる…ZEROBASEONEジャン・ハオ、“完璧ビジュアル”に反響「めろい」【PHOTO】

ZEROBASEONEのジャン・ハオが日本で抜群のビジュアルを誇った。

【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」

ジャン・ハオは12月19日、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、ベージュのロングコートにアイボリーのタートルネック、カーキのニットを合わせたジャン・ハオの姿が収められている。日本の街角にある自販機の前に佇む何気ない瞬間さえ、絵になる完璧ビジュアルが目を引く。

この投稿を見たファンからは、「めろい」「自販機前のイケメン」「完璧すぎる」「好きすぎて滅」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは、本日（19日）から21日（現地時間）まで、香港・啓徳（カイタク）アリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’」を開催する。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。