テレ朝・桝田沙也香アナ、忘年会の手料理ズラリ豪華食卓公開「レストランみたい」「手が込んでる」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが12月17日、自身のInstagramを更新。忘年会の様子を公開し、話題となっている。
【写真】32歳テレ朝美人アナ「レストランみたい」彩り豊かな豪華忘年会料理
桝田アナは「スタイリストさんのお家で忘年会。前菜からデザートまで全て手作り」とつづり、テーブルいっぱいの料理の写真を披露。カナッペや生ハム、いちごのカプレーゼなどが色鮮やかに並んでいる。
この投稿に「レストランみたいな料理」「美味しそう」「楽しい忘年会間違いなし」「豪華で最高」「手が込んでる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
