【モデルプレス＝2025/12/19】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが12月17日、自身のInstagramを更新。忘年会の様子を公開し、話題となっている。

【写真】32歳テレ朝美人アナ「レストランみたい」彩り豊かな豪華忘年会料理

◆桝田沙也香アナ、手作り料理での忘年会の様子を公開


桝田アナは「スタイリストさんのお家で忘年会。前菜からデザートまで全て手作り」とつづり、テーブルいっぱいの料理の写真を披露。カナッペや生ハム、いちごのカプレーゼなどが色鮮やかに並んでいる。

◆桝田沙也香アナの投稿に反響


この投稿に「レストランみたいな料理」「美味しそう」「楽しい忘年会間違いなし」「豪華で最高」「手が込んでる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

