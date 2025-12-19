小ぶりながらも旨味つまった「ワンタン」が主役　海外展開もする博多ラーメン専⾨店が新店舗オープン

国内19店舗、海外2店舗を展開する博多ラーメン専⾨店「幸ちゃんラーメン」が、2025年12月23日(火)に、新店舗「イオン具志川店」をオープンする。それを記念して、2025年12月23日〜2026年1月12日までの期間、ラーメン1杯につき最大200円割引のキャンペーンを開催する。※文中の価格は全て税込表記

新店舗「イオン具志川店」をオープン

元祖泡系豚⾻ラーメン「博多⼀幸舎」がプロデュースする豚⾻ラーメンブランド「幸ちゃんラーメン」。看板商品は、豚⾻のパンチと⽢みが特徴の「博多豚⾻ラーメン」。特別配合で作った細麺は、スープともよく合うという。こだわりの特製⼤判チャーシューは食べ応えがあり、食感の良い⻘ネギも良いアクセントになっている。シンプルな味わいだからこそ、幅広い世代の来店客から支持される人気のラーメンチェーンだ。

そんな「幸ちゃんラーメン」が、今回、沖縄県では3店舗となる「イオン具志川店」をオープン。また、2025年12月23日〜2026年1月12日までの期間は、ラーメン1杯につき最大200円割引のキャンペーンも開催するという。

〈商品一覧（一部）〉

◆ラーメン：750円

シンプルな味わいが特徴。毎日食べても飽きがこないと評判のラーメン。

ラーメン

◆ワンタンメン：1,050円

小ぶりながらも旨味がギュッと詰まったワンタンが魅力の一杯。

ワンタンメン

◆スペシャルラーメン：1,600円

見た目も豪華で、贅沢な一杯。のり、味⽟、ワンタン、チャーシューをトッピング。

スペシャルラーメン

◆餃子（5個）：400円

専門店にも引けを取らない一品。

餃子5個

◆焼豚高菜丼：400円

幸ちゃんラーメン特製のどんぶり。こだわりのチャーシューと高菜を食べやすい大きさにカットしているという。

焼豚高菜丼

■店舗情報

博多ラーメン専門店 幸ちゃんラーメン イオン具志川店

住所：〒904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 2Fフードコート

電話：098-979-5778

営業時間：10:00〜22:00

席数：フードコート約400席（共有）

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がある

※最新情報はHPで掲載