¡ÈBTS¡¦TXT¤ÎÄïÊ¬¡ÉCORTIS¡¢NBA¼çºÅ¤ÎÊÆÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é·èÄê¡ªK-POP½é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÈ´Å§
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬¡¢NBA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCORTIS¡¢ÀèÇÚBTS¡¦TXT¤«¤é¤Î½õ¸ÀÌÀ¤«¤¹
12·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë½êÂ°»öÌ³½êBIGHIT MUSIC¤Ï¡¢CORTIS¤¬2026Ç¯2·î12Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA Crossover Concert Series¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏCORTIS¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖNBA Crossover Concert Series¡×¤Ï¡¢2026Ç¯NBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖNBA Crossover¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£CORTIS¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î½éÆü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£²ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ3´§¤Ëµ±¤¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×¤ÇÄÌ»»5¶Ê¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿HIPHOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ê¥å¥À¥¯¥ê¥¹¡ÊLudacris¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×¤ÇºÇÄ¹´ü´Ö1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥ã¥Ö¡¼¥¸¡¼¡ÊShaboozey¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£CORTIS¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
NBAÂ¦¤ÏCORTIS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶³¦¤ò±Û¤¨¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤·Ý½ÑÀ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡ØNBA Crossover¡Ù¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¤²¤ë³×¿·Åª¤ÊÀº¿À¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ØBillboard 200¡Ù¤Ç15°Ì¡Ê9·î27ÆüÉÕ¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢Spotify¤Ç¤ÏÌó1¤«·î¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢CORTIS¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¤Ë¤Ï¡ÖiHeartRadio LIVE with CORTIS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖThe Zane Lowe Show¡×¡ÖSirius XM¡×¡ÖZach Sang Show¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë