今季までDeNAでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（29）が18日、ロッテと契約に合意したと発表した。

巨人獲得の新助っ人201cm右腕ウィットリーを識者バッサリ「ケガのデパート」「この補強はギャンブル」

2024年からDeNAでプレーし、1年目はチーム2位の8勝（7敗）。2年目の今季も10勝7敗、109奪三振、防御率2.33と安定した成績を残したが、12月に自由契約となっていた。

さる球界関係者がこう言う。

「先発難にあえいでいる巨人も当然、水面下で調査していた。今季8試合対戦して巨人の4勝2敗。6回自責点3以内のQSが6試合で巨人戦の防御率は2.40だから、打ち崩しているわけではありませんから。意中の選手ではありました」

左投手が欲しい巨人の本命助っ人は、DeNAから同じく自由契約となった左腕のアンソニー・ケイ（30）の方だったが、こちらもホワイトソックスと2年総額1200万ドル（約18億6000万円）で契約を結んだ。

「ケイには、日本の球団から18億円を超える提示があったそうです。ホワイトソックスと同等以上の提示をしたのは金満ソフトバンクで、巨人は太刀打ちできなかったともっぱらです」（同）

巨人は阪神の「天敵」デュプランティエにも熱視線を送っていたが、こちらはDeNA入りが決定的となっている。

さる巨人OBがこう言った。

「当初はソフトバンクで決まりといわれたが、急転、セのDeNAだという。デュプランティエは今季の巨人戦3試合14イニングで防御率1.93。巨人打線は完全にカモにされた。本拠地になる横浜スタジアムでは、2試合14イニングで1完封、無失点と無類の強さを発揮している。セへの移籍なら厄介です」

かつて、助っ人の国内他球団への移籍先は、巨人が相場だった。08年にはヤクルトからラミレス、グライシンガー、横浜からクルーンを補強。同一年にセ他球団から主砲、エース、守護神を獲得したほどだ。

「翌09年はヤクルトからゴンザレスを補強して15勝2敗。ロッテ出身の李承菀を含め、4番、エース、先発ローテ2番手、抑えといった主要ポジションが日本の他球団から移籍した外国人という戦力で日本一になりましたからね」（前出のOB）

だからだろう。セの某球団幹部によると、新外国人選手に対し、「1年で米国へ帰ることは認めるが、（巨人を念頭に置いた）国内移籍はNG」という条項を盛り込んだことがあったという。実際、昨オフは中日からマルティネス、23年オフは阪神からケラーと、救援投手2人を獲得。“巨人らしさ”を見せたが、今オフはサッパリである。

今や、助っ人外国人にとっても、巨人が特別な球団ではなくなった。

◇ ◇ ◇

今オフも補強に目の色を変える巨人だが、先日はついに阿部監督が「育成放棄宣言」。ネット上では批判が吹き荒れ、選手のモチベーション維持を危惧する声まで噴出している。いったいいま、何が起きているのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。