ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が日本時間18日、米国代表として出場を予定していた来年3月のWBCへの不参加を表明した。

佐藤輝明はWBC落選か？ 大谷ジャパン30人は空前絶後の大混戦「沢村賞右腕・伊藤大海も保証なし」

ド軍のファンサイト「ドジャース・ネーション」の動画番組に出演したベッツはWBCへの出場可否について聞かれると「ノーだ。以前は出場するつもりだったが、今回は参加できなくなった」と即答。来年の大会期間中にブリアンナ夫人が第3子を出産予定であることを明かし、「楽しみにしてくれた人には申し訳ないが、僕が立ち会わなければ（夫人から）『離婚する』って言われた」と、国際大会よりも家族を優先したという。

ベッツのWBC不参加にロバーツ監督らド軍首脳陣が胸をなでおろしているのは想像に難くない。

首位打者やゴールドグラブ賞など数々のタイトルを獲得しているベッツは昨季、外野から遊撃に配置転換された。

心身への負担が増えたこともあり、ここ2年は故障や体調不良に苦しんでいる。2024年は左手の骨折で負傷者リスト入りし、右翼の定位置を確保したレッドソックス時代の15年以来、キャリア最少の116試合の出場にとどまった（短縮シーズンだった20年を除く）。今年3月、カブスとの日本開幕シリーズで来日した際には、胃腸炎を患って体重が6.8キロも激減。開幕戦を前に早々と帰国した。

ドジャースは攻守において戦力アップに

米国本土開幕戦後は離脱こそなかったが、5月に自宅で左足親指を骨折して4試合を欠場するなど、150試合の出場に終わった。

昨季は韓国（3月）、今季は日本と2年連続で海外開幕戦を行い、例年よりも急ピッチでの調整を強いられてきただけに、来季こそ、キャンプ、オープン戦できっちりと調整を図って万全の状態で開幕を迎えるのがベストだ。

来季のオープン戦途中に夫人の出産に立ち会う「父親リスト」に入って、チームを離れることになるものの、3年連続世界一を目指すチームの牽引役を期待される大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）の日本人3人には追い風となる。大谷、フリーマンとともに上位打線の「MVPトリオ」の一角であるベッツがシーズンを通じて万全の状態をキープできれば、攻守において戦力アップにつながるからだ。

今季、山本（30試合）と大谷（14試合）が登板した際の打率はともに1割台とサッパリだったとはいえ、来季は佐々木も含めて日本人3人がローテに揃い踏みする可能性がある。

大谷に次ぐチームの顔であるベッツが攻守で躍動することで、日本人3投手の勝ち星が増えれば、チームの大目標にグッと近づく。

◇ ◇ ◇

チケットが飛ぶように売れているWBCだが、かなりの数の高額転売ヤーが跋扈しているのが現状だ。中には「10倍超」の金額で出品している者も散見される始末。いったい今、何が起きているのか。警戒すべき転売詐欺のやり口とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。