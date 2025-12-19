¥«¥Ê¥À¼¡´üÀø¿å´Ï»ö¶È¡¢´Ú¹ñ¤ËÉÔÍø¤Ê¹½¿ÞÁ¯ÌÀ¤Ë ¡Ö³°¸òÎÏ¡×¤Ç¥É¥¤¥ÄÆÈÁö¤Î·üÇ°
¥«¥Ê¥À¤Î¼¡´üÀø¿å´ÏÆ³Æþ»ö¶È¡ÊCPSP¡Ë¤ò½ä¤ë¼õÃí¶¥Áè¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤¬ºÇÂç60Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ëÄ¶Âç·¿°Æ·ï¤À¤¬¡¢É¾²Á¼´¤¬´ÏÄú¤ÎÀÇ½¤ä²Á³Ê¤«¤é¡¢À¯ÉÜ´Ö¼è°ú¡ÊG2G¡Ë¤äÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò´Þ¤à³°¸ò¡¦À¯ºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï·è¤·¤ÆÍÍø¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
CPSP¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À³¤·³¤¬1990Ç¯Âå¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µéÀø¿å´Ï4ÀÉ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3000¥È¥óµé°Ê¾å¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀø¿å´Ï8¡Á12ÀÉ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤À¡£·úÂ¤Èñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ô½½Ç¯¤ËµÚ¤Ö°Ý»ý¡¦À°È÷¡ÊMRO¡ËÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿Áí»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ÏºÇÂç60Ãû¥¦¥©¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÈHD¸½Âå½Å¹©¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡×¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥£¥Ã¥»¥ó¥¯¥ë¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ê¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊTKMS¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤ÏÀÇ½¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»º¶È¶¨ÎÏ¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡ÊITB¡Ë¡¢°ÂÊÝÆ±ÌÁ¡¢ÀïÎ¬»º¶ÈÅê»ñ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¹½Â¤Åª¤Ê¼å¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÏËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎG2G¶¨ÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àø¿å´Ï±¿ÍÑ¤ÎÄ¹¤¤¼ÂÀÓ¤äµ»½Ñ¤Î°ÂÄêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä½ÅÍ×¹ÛÊªÊ¬Ìî¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤Ê¶¨ÎÏ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÄó¼¨¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤È¤ÎÀïÎ¬Åª·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ú¹ñ¤Ï¡¢Àø¿å´Ï¤½¤Î¤â¤Î¤Î¾¦ÉÊÀ¤äÈæ³ÓÅªÃ»¤¤Ç¼´ü¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ç¤ÊÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÄ¥ÊÝ»©·¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Àß·×¡¦·úÂ¤Ç½ÎÏ¤äÇ¼´ü¼ÂÀÓ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢NATO·÷³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¸ü¤ß¤Ë·ç¤±¤ëÅÀ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¿··¿Àø¿å´ÏÆ³Æþ»ö¶È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤¬ÀÇ½¤ä²Á³ÊÌÌ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ð¥¤¡¦¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡×À¯ºö¤È²¤½£½ô¹ñ¤ÎG2GÏ¢·È¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿Á°Îã¤¬²þ¤á¤ÆÁÛµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢³°¸òÎÏ¤Îº¹¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤â´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤¸å6¥«·î¤Ç¥«¥Ê¥À¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È2ÅÙ²ñÃÌ¤·¡¢ËÉ±Ò»º¶È¶¨ÎÏ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥óµðºÑÂ¤Á¥½ê¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¾ÝÄ§Åª¤Ê±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê³°¸ò¹¶Àª¤òÊ¤¤¹·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£