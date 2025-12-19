2026年北中米W杯（カナダ・アメリカ・メキシコ共同開催）に出場する森保ジャパンに大激震が走った。

元日本代表DF冨安健洋がアヤックスと契約合意報道…森保Jに朗報も「ガラスの肉体」の期待と不安

日本代表の中盤の主軸選手である英プレミアの古豪クリスタル・パレス所属のMF鎌田大地（29）が、14日のマンチェスター・シティ戦で相手選手とヘディングで競り合った際、体勢を崩して着地した際に右足太もも裏の筋肉（ハムストリング）を痛めて途中交代。17日にグラスナー監督が「ハムストリングの肉離れ。重傷。少なくとも8〜10週間は試合を欠場する」と発表したのである。

「全治8〜10週間というのは、ハムストリングの一部断裂レベルの可能性もある。ハムストリングを損傷したサッカー選手が＜故障前と同じ負荷をかけた練習を再開する時期は、痛みがなくなってから1カ月後以降＞というのが一般的。鎌田が本格的な練習を始める時期は、順調にいったとしても3月の後半から。来年6月11日に開幕するW杯本大会にベストの状態で出場できるのか、微妙な状況と言っていいでしょう」（サッカー関係者）

さらに厄介なことがある。ハムストリングを損傷したアスリートの「再受傷率は3分の1に上る」と言われ、しかも通常の練習中に何の前触れもなく再発することも少なくない。何とも悩ましいケガなのである。

「代表の森保監督にしてみたら、鎌田の戦線離脱は＜二重の大ショック＞です」と前出関係者がさらにこう続ける。

「鎌田は、森保ジャパンのキープレーヤーであると同時にチーム戦術の変更を森保監督に具申したり、試合中にボールの動かし方、選手の動き方などを指示しながら、攻守両面の戦い方を差配する＜ピッチ上の指揮官＞でもある。前回カタールW杯の一次リーグ初戦で強豪ドイツに4バックで臨んで前半コテンパンにやられながら、後半から3バックに変更して息を吹き返して逆転したのも、最初から3バックで戦って逆転勝利した2戦目のスペイン戦にしても、当時ドイツ1部フランクフルト所属の鎌田が、W杯本大会の半年前に『強敵を相手に専守防衛からカウンターで仕留めるフランクフルト方式（3DF・4MF・2シャドー・1トップ）で戦うべし』と進言したからでもある。森保監督はW杯前の調整試合（ガーナ、アメリカ、エクアドル、カナダとの4試合）の終盤に4バックから3バックに変更して戦い、W杯前の合宿で異例の4日連続の非公開練習をやって3バックを熟成させ、W杯優勝歴のあるドイツ、スペインを撃破して世界をアッと言わせた」

そんな鎌田は中盤ならサイド、シャドー、トップ下の複数ポジションを難なくこなせる。現在はDFラインの前のボランチ（守備的MF）の位置からピッチ全体を見渡しつつ、試合の流れを掌握しながら「その時のベストのプレー」を選択してチームメートを牽引する。

「ピッチ上の指揮官」重傷の報を聞いた森保監督は、気もそぞろだ。

