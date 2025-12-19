20Æü¡Á21Æü¤Ï¹¤¯±«¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤â¡¡ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÍ»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¤«¤éÌÀ¸åÆü21Æü(Æü)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤Ç¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï10·î²¼½Ü¡Á11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÃÈ¤«¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¡¦ÌÀ¸åÆü21Æü(Æü)¤Ï¹¤¯±«¡¡¶ÉÃÏÅª¤Ë¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë
ÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¤«¤éÌÀ¸åÆü21Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¤ÏËÌÆüËÜ¤òÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢¶å½£¤Ë¤ÏÀ¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¶å½£¤ÏÃë¤´¤í¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤À¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½£¤â±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ìë¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤ä´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤â±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡»¥ËÚ¤Ç10¡î°Ê¾å¤Ê¤é34Ç¯¤Ö¤ê
º£Ìë19Æü¤«¤éÌÀ¸åÆü21Æü(Æü)¤ÎÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌÀÆü20Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê10ÅÙÁ°¸å¤â¹â¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÂô¤ä¾¾¹¾¡¢¹âÃÎ¡¢Ê¡²¬¤Ï21¡î¡¢Âçºå¤Ï20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
12·î¸åÈ¾(12·î16Æü°Ê¹ß)¤Ë20¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶âÂô¡¢¾¾¹¾¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï2016Ç¯°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¡£¹âÃÎ¤Ç¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ¤Ç¤â11¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢12·î¸åÈ¾(12·î16Æü°Ê¹ß)¤Ë10¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤µ¤²¹¤È±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÀãÍ»¤±¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤À¤ì¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î¤Û¤«¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÆ»Ï©¤Î´§¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©¤ÎÀã¤¬¿å¤ò´Þ¤ó¤ÇÊâ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢Â¸µ¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Í»Àã¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Ë¤è¤êÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤êÂçÎÌ¤Î¿åÊ¬¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¿»¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ß¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³´ÖÉô¤äµÞ¤Ê·¹¼ÐÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²°º¬¤Î¾å¤ÎÀã²¼¤í¤·¤ä¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£