◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）

プロボクシングの世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、世界３階級制覇王者でスーパーバンタム級転向初戦に臨む中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝ら日本人選手５人が出場する「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ： ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」を映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で独占生配信するＮＴＴドコモは１９日、２３日から２６日まで連日開催されるファイトウィークイベントの模様も、Ｌｅｍｉｎｏ独占生配信すると発表した。

各ファイトウィークイベントは「Ｌｅｍｉｎｏペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」のチケット購入者ならびに「ドコモ ＭＡＸ」「ドコモ ポイ活 ＭＡＸ」利用者は追加料金なく視聴できる。

井上尚はＷＢＣ２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と防衛戦を戦う。来年５月、東京ドームで井上尚との対戦が期待される中谷は９月にＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王座を返上。階級をスーパーバンタム級に上げて、ＷＢＣ１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。

⚫１２月２３日 「グランドアライバル」 ライブ配信時刻＝日本時間１８：３０〜

⚫２４日 「オープンワークアウト」 ライブ配信時刻＝日本時間 １９：００〜

⚫２５日 「記者会見」ライブ配信時刻＝日本時間 １９：００〜

⚫２６日 「公開計量」ライブ配信時刻＝日本時間 １９：００〜